Governo capacita produtores rurais para atividade de piscicultura

O Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam), capacitou 22 produtores rurais para realizarem o controle e correção da qualidade da água para atividade de piscicultura (criação de peixes). O curso faz parte das ações do Projeto Prioritário do Idam para Piscicultura, e foi realizado na última semana, no ramal da Cooperativa, Km 21, da rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista), Projeto de Assentamento Tarumã-Mirim, zona rural de Manaus.

O objetivo foi mostrar como o monitoramento adequado da temperatura da água está relacionado à qualidade do pescado, considerando que a água possui todas as características químicas, físicas e biológicas que interagem de forma individual ou coletiva no desempenho da produção.

Com uma carga horária de 16 horas, o curso ministrado pelo engenheiro de pesca e gerente de Apoio à Aquicultura e Pesca do Idam, Daniel Borges, foi dividido em aulas teóricas e práticas. Entre os assuntos abordados estiveram a importância da qualidade da água, principais parâmetros, origens dos problemas, monitoramento e correção da água utilizada na piscicultura.

“Para que o piscicultor obtenha espécies com um bom desenvolvimento e uma produção economicamente viável, é preciso estar sempre atento no controle e correção da água utilizada nos viveiros”, destacou Daniel Borges.