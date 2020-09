Prefeito de Manacapuru faz convenção com multidão sem máscara

Manacapuru – Beto D’Ângelo (PRB), prefeito de Manacapuru, acaba de realizar sua convenção à reeleição reunindo uma multidão se aglomerando sem respeitar o distanciamento social e sem usar máscara contra o novo coronavírus (Covid-19).

Imagens do evento que ganharam as redes sociais no começo da noite mostram o tamanho da irresponsabilidade.

Manacapuru se tornou campeã no número de casos da doença, no pico da pandemia. Hoje, é o município do interior do estado com o maior número de mortes pela Covid-19. Dados oficiais da FVS mostram que 154 pessoas perderam a vida em Manacapuru.