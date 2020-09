PSD e PP oficializam candidatura de Ricardo Nicolau e Dr. George Lins 

Manaus – O deputado estadual Ricardo Nicolau e o médico urologista Dr. George Lins são oficialmente candidatos a prefeito e vice-prefeito de Manaus pelo Partido Social Democrático (PSD) e pelo Progressistas (PP), respectivamente. Na noite desta quarta-feira, 16, a convenção municipal das siglas, realizada numa casa de festas da zona oeste da capital, lançou a chapa majoritária que disputará as eleições deste ano pela coligação “Pra Voltar a Acreditar” também formada pelo Solidariedade, Partido Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Democrático Trabalhista (PDT).

“Tenho certeza que Ricardo Nicolau e George Lins vão fazer a maior revolução da saúde da cidade de Manaus, sendo exemplo para o Brasil todo. Porque essa é a missão que Deus nos deu e, agora, queremos salvar vidas através de uma prefeitura competente e comprometida com o povo. Esse time quer fazer uma cidade diferente. Aqui não tem apoio de prefeito ou de governador. Mas aqui tem apoio do povo de Manaus e as bênçãos de Deus”, discursou Ricardo Nicolau, a uma plateia de lideranças partidárias, candidatos a vereador e apoiadores.

O candidato a prefeito afirmou que seu projeto será um divisor de águas para Manaus porque representa a guinada política necessária para a cidade. “Não poderíamos ser covardes de não participar do processo político e deixar Manaus voltar ao passado ou nas mãos de quem não tem responsabilidade, não tem compromisso com a população. Manaus não vai se curvar. Manaus vai dar um basta. Manaus vai virar a página e vai construir um caminho muito melhor para todos nós”, defendeu.

“Essa coligação foi criada a partir de princípios. Aqui não tem nenhum partido que exigiu secretaria, manutenção de contratos ou que tenha pedido para si. Aqui tem partidos preocupados com o futuro da cidade de Manaus. Nosso time vai chegar à prefeitura para fazer a diferença e mostrar que é possível, sim, fazer uma administração correta, que respeite o dinheiro público e faça com que ele chegue nos serviços, na ponta”, continuou Ricardo Nicolau.

Para Dr. George Lins, a candidatura tem como missão fazer a diferença ao salvar vidas. “Com meus 12 anos de prática médica, eu consegui compreender, conversando com as pessoas mais humildes, que cuidar de vidas vai muito além de um atendimento no consultório ou uma cirurgia realizada. Cuidar de uma vida é trabalhar por políticas públicas para a mulher, o idoso, os jovens, para todos. Por esse motivo, estou entrando na vida pública, porque a política é uma ferramenta extraordinária para transformar a vida das pessoas quando exercida para o bem”, assegurou.

“A nossa missão é árdua e nós vamos cumpri-la com empenho, determinação e humildade. A gente precisa ter os pés no chão, acreditar e ter esperança de que vamos conseguir. O Ricardo Nicolau é o homem em quem deposito a minha esperança, em quem tenho fé e em quem acredito. Um homem com grande espírito público que se licenciou do seu mandato, sem remuneração, para ir à linha de frente cuidar das vítimas de Covid. Isso é algo que nós, manauaras, precisamos valorizar”, destacou o candidato a vice-prefeito.

A convenção também teve a presença dos presidentes do PP, deputado federal Átila Lins; do Solidariedade, deputado federal Bosco Saraiva; do PSB, vereador Marcelo Serafim; do PDT, Hissa Abrahão; do presidente municipal do PSB, Joaquim Lucena; do secretário-geral do PP, deputado estadual Belarmino Lins; além do deputado federal Sidney Leite e do vereador Hiram Nicolau, do PSD, e dos vereadores Bessa (Solidariedade) e Márisson Roger (PP).

O presidente de honra do PSB, deputado estadual Serafim Corrêa, e o ex-deputado federa Dr. Luiz Fernando Nicolau marcaram presença no evento por meio de mensagens de vídeo.

A convenção do PSD e PP obedeceu a todos os protocolos sanitários de segurança, adotando medidas como aferição de temperatura corporal, higienização com álcool em gel, utilização de máscaras de proteção facial e amplo espaço para circulação.