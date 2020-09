Secretaria de Educação convoca 46 professores para atuação em Manaus

Manaus – A Secretaria de Estado de Educação e Desporto convocou 46 professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2019/2020 para atuação em escolas e unidades prisionais de Manaus. A lista completa dos convocados está disponível no site oficial da secretaria, por meio do link https://bit.ly/35JWmnC.

A convocação será publicada no Diário Oficial com data de quarta-feira (16/09).

Os profissionais aprovados para atuação em escolas da rede estadual devem se apresentar à Gerência de Promoção e Valorização do Servidor (GERVS), na sede da Secretaria de Educação, na sexta (18/09) e na segunda-feira (21/09), a partir das 8h. O atendimento será realizado por ordem de classificação no PSS. Neste certame, foram chamados professores nas seguintes modalidades: Física, História, Geografia, Língua Portuguesa, Matemática e Metodologia do Estudo.

Já os profissionais aprovados para atuação em unidades prisionais da capital se apresentarão à GERVS na terça-feira (22/09), às 8h. O atendimento também será realizado por ordem de classificação, sendo chamados professores para as modalidades: Matemática, Língua Portuguesa, Ciclo e Biologia.

Em ambos os casos, o candidato que não estiver presente no horário estipulado poderá se apresentar até as 11h30.

Documentação – Os professores aprovados devem comparecer à GERVS munidos dos seguintes documentos (originais e uma cópia): Registro Geral (RG), CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Quitação Eleitoral (1º e 2º turnos da última eleição), Certificado Militar (para homens), Comprovante de PIS/Pasep (extrato ou CTPS), comprovante de residência (água ou telefone); documentos exigidos como requisito básico discriminados no item 2.1 do edital, extrato de conta corrente (somente Bradesco) e duas fotos 3×4.

O candidato convocado, ao entregar os documentos solicitados, será encaminhado à Junta Médica do Estado (JMPE) para a expedição do laudo médico.