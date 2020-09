Sexo em espaços abertos, a nova recomendação para combater coronavírus

A nova normalidade também toca ao sexo. Sim, porque vários especialistas, de acordo com um artigo publicado no portal espanhol Nueva Mujer, emitiram uma série de recomendações para que as pessoas possam desfrutar das relações sexuais sem se colocarem em risco de contrair o novo coronavírus SARS-CoV-2, causador da doença da Covid-19.

Segundo a Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), na Espanha, praticar sexo em espaços abertos, espaçosos e bem ventilados é uma das medidas essenciais que os casais devem tomar.

Mais ainda: a agência de saúde sugere que é mais seguro adotar outras rotinas de satisfação pessoal, nomeadamente a masturbação, ver pornografia ou fazer ‘sexting’ (troca de mensagens escritas eróticas).

Deve ainda evitar “beijar ou trocar saliva com pessoas que não vivem consigo”. De igual maneira, a ASPB afirma que o melhor é “fazer sexo o menos possível, sobretudo com pessoas com quem não habita”.

E não obstante, os que se decidem aventurar devem tomar medidas extremas para diminuir o risco de contágio e adoecer com Covid-19, como “tomar uma ducha ou lavar as mãos com água e sabão pelo menos 20 segundos antes e depois do sexo”.