Siged garante transparência, legalidade e economia aos trâmites do Estado

Amazonas – O Governo do Amazonas instituiu, por meio do Decreto nº 42.727, o Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos (Siged), como sistema eletrônico oficial dos órgãos e autarquias do Poder Executivo Estadual, para autuação, produção, tramitação e consulta de processos administrativos eletrônicos. O objetivo da medida, publicada no Diário Oficial do dia 8 de setembro, é reduzir custos, aumentar a eficiência e promover maior transparência por meio da Tecnologia da Informação e Comunicação.

A implantação vem sendo realizada de forma gradativa e não deve ultrapassar o prazo máximo de oito meses, a contar da data de publicação do Decreto. As atribuições operacionais relativas à implantação e à continuidade do Siged são de responsabilidade de cada órgão e entidade.

O sistema é acompanhado por um Núcleo Gestor, composto pela Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), pela empresa Processamento de Dados do Amazonas (Prodam) e pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), que desenvolveu o sistema.

Celeridade na saúde – O Siged já foi instalado em 100% das unidades de saúde da capital vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). Hospitais e prontos-socorros, Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), policlínicas, Centros de Atenção Integral à Saúde da Criança (Caics), Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimis), além da sede da secretaria, fundações, Central de Medicamentos e Central Unificada de Regulação e Agendamento, já estão utilizando o sistema de tramitação dos processos internos.

Otimização – A Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ) já utiliza o Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (Siged) de forma 100% digital, garantindo economia com a redução expressiva na impressão de processos, memorandos e documentos afins, além da otimização do fluxo de trabalho entre setores, órgãos e fornecedores.

Segurança – Os documentos eletrônicos produzidos e geridos no âmbito do Siged terão sua autoria, autenticidade e integridade asseguradas mediante a utilização de assinatura eletrônica de uso pessoal e intransferível. Cada usuário utiliza um token, dispositivo eletrônico para acessar o sistema.