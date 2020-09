‘Amazone-se’ vai impulsionar crescimento do turismo pós-pandemia

Amazonas – O Plano de Retomada da Atividade Turística, Amazone-se, lançado pelo governador Wilson Lima nesta sexta-feira (18/09) reúne projetos e programas para impulsionar o crescimento do segmento, um dos mais impactados pela pandemia da Covid-19. A implantação do plano iniciou em abril e é feita pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), que prevê ações de ordenamento do setor, apoio ao empresariado, promoção do destino Amazonas e obras de infraestrutura.

“Hoje nós damos mais um passo importante, que é a retomada das atividades turísticas do Amazonas. Vamos começar pelo início da temporada de pesca, que movimenta, todos os anos, no período de outubro a fevereiro, algo em torno de R$ 80 milhões. Ontem os primeiros turistas da pesca esportiva começaram a chegar, e aí a gente vai implementando gradualmente uma série de outras ações”, anunciou o governador Wilson Lima, durante o lançamento do Amazone-se.

A solenidade aconteceu no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques e contou com a presença dos senadores Flávio Bolsonaro e Omar Aziz, dos deputados federais Eduardo Bolsonaro e Silas Câmara, do presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Gilson Machado Neto, e do secretário nacional de Pesca, Jorge Seif Júnior, além da presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros.

Protocolos – Por meio da Amazonastur, o Governo do Estado elaborou oito protocolos de biossegurança para implantação em agências de turismo, bares, restaurantes, eventos, hotéis, voltado também para guias de turismo, operadores de pesca esportiva, transporte terrestre e fluvial, além do usuário do Centro de Convenções Vasco Vasques.

As recomendações incluem a lavagem frequente das mãos com água e sabão, utilização de álcool em gel, distância mínima de dois metros entre as pessoas, uso de máscara e a higienização e desinfecção frequente de superfícies e objetos, conforme orientado pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Para os operadores da pesca esportiva, os protocolos de biossegurança incluem a sugestão de realização do exame sorológico para Covid-19 dez dias antes de sua viagem, bem como a atualização da carteira de vacinação (Febre Amarela e Hepatite).

Além disso, é orientada uma avaliação médica antes da viagem, com uma possível prescrição do médico para obtenção de um kit com medicações para que sejam usados caso surjam sintomas durante a pescaria. Também é recomendada a procura por cenários com menor aglomeração, levar alimentação para o trajeto, evitar sair do ônibus ou carro nas paradas e utilizar máscara em todo o trajeto.

As demais orientações direcionadas às agências de turismo, bares e restaurantes, eventos, guias de turismo, hotelaria, transporte terrestre e fluvial e usuário do Centro de Convenções Vasco Vasques podem ser acessadas na íntegra por meio do site www.amazonastur.am.gov.br.