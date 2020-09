Coronel Menezes recepciona Eduardo e Flávio Bolsonaro em Manaus

View this post on Instagram

Hoje tive a alegria de recepcionar o Deputado Federal Eduardo Bolsonaro e o Senador Flávio Bolsonaro, filhos do Presidente Jair Bolsonaro, homens de bem, que contribuem grandemente na construção de um novo e próspero Brasil 🇧🇷! Manaus os recebe de braços abertos e com o calor humano que é uma característica marcante da nossa gente. Selva!