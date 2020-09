Economia é destaque no Toyota Prius

A Toyota comercializa no mercado brasileiro três modelos com motorização híbrida: o Corolla, o RAV4 e o pioneiro Prius, que tivemos a oportunidade de avaliar para o Amazonas News, é oferecido em versão única e tem preço de R$164.990,00.

Um dos destaques do Toyota Prius talvez até mais que o seu design, é o sistema Hybrid Synergy Drive, que combina um motor a gasolina de 1.8 litro VVT-i de ciclo Atkinson, com 98 cavalos a 5.200 giros e 14,2 kgfm de torque a 3.600 rpm e outro elétrico de 72 cavalos e 16,6 kgfm de torque.

Com esta dupla de motores o modelo entrega potência combinada estimada de 123 cavalos, priorizando o baixo consumo de combustível, sem comprometer o desempenho. Em testes realizados pela Toyota no Japão, ele acelerou de 0 a 100 km/h em 11 segundos.

Com relação ao consumo, o INMETRO registrou 18,9 km/l em ciclo urbano e 17 km/l em rodovias. Mas, com as informações do computador de bordo chegamos à média de 21,3 km/l no uso misto, numa temperatura ambiente na faixa dos 30º e com o ar condicionado sempre ligado. A economia de combustível do Toyota Prius, quando confrontado com um modelo de mesmo porte movido a gasolina, é de até 52% na cidade e 42% na estrada.

O Prius possui sistema de freios regenerativos, que acumula a energia cinética gerada pelas frenagens e a transforma em energia elétrica, alimentando a bateria híbrida. Isso garante maior autonomia ao modelo no modo elétrico, também contribuindo para economia de combustível. A transmissão do modelo é do tipo CVT.

Seus faróis minimizam a área frontal do Toyota Prius e garantem, ao mesmo tempo, uma potente iluminação em LED. Na traseira, as lanternas combinam formas ousadas e originais, desde o spoiler até as linhas laterais. O modelo é equipado com rodas de liga leve de 15 polegadas, que receberam calotas com partes curvadas em forma de onda, que mitigam a resistência ao ar. Há também aletas aerodinâmicas frontais e traseiras que otimizam a passagem do vento.

A qualidade dos materiais utilizados no interior do veículo garante conforto e suavidade ao toque. O habitáculo conta com alguns detalhes, como as linhas finas da base do painel alinhadas às portas, até a eliminação do excesso de revestimentos na parte transversal do painel de instrumentos, portas e colunas.

O painel está ainda mais funcional, com todos os comandos ao alcance da mão do condutor, como a manopla de transmissão do tipo joystick, localizada diretamente no painel.

Nos bancos dianteiros, reforços no estofado ampliam o conforto, proporcionando ergonomia precisa. Os encostos de cabeça e lombar foram posicionados para garantir postura ideal aos ocupantes, resultando em redução da pressão sobre os músculos das costas e pescoço.

O banco do motorista com regulagem de altura e distância, além de regulagem lombar elétrica, revestimento em padrão couro e material sintético nos assentos e aquecimento dos bancos dianteiros.

O Toyota Prius possui ar-condicionado dual zone com comando S-Flow, capaz de concentrar o fluxo de ar apenas nas áreas da cabine onde há ocupação – o sistema reconhece automaticamente se o banco traseiro está vazio e direciona o ar somente para a zona frontal. O modelo dispõe ainda de carregador de celular sem fio (compatível para aparelhos que essa tecnologia), sistema de navegação integrado, head-up display colorido e TV digital.

O modelo também oferece de série vidros elétricos nas quatro portas, com função “um toque” e sistema antiesmagamento, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, travas elétricas, descansa braços traseiro com porta-copos, retrovisores externos elétricos, retráteis e com indicadores de direção, retrovisor interno eletrocrômico, volante em padrão couro com comandos integrados do áudio e do computador de bordo, controle de velocidade de cruzeiro, aviso sonoro de faróis ligados, entre outros. Luzes de leitura individuais dianteiras e no teto completam a lista de conforto e conveniência.

Sistema multimídia que equipa o Prius é o Toyota Play, que conta com tela touch de LCD de 7” com sistema de áudio JBL compatível com funções de MirrorLink, CD-R/RW, MP3, sistema Bluetooth, rádio AM/FM, quatro alto-falantes, seis tweeters, sistema de navegação, TV digital, DVD player e câmera de ré com linhas-guia auxiliares.

Já o computador de bordo possui um monitor TFT com dois visores de 4.2 polegadas. Nele, o motorista pode personalizar o conteúdo da tela principal com suas preferências, entre exibições simples ou segmentada.

Disponível nas cores Branco Polar, Vermelho Rúbio, Azul Lazuli, Prata Galáctico, Branco Perolizado, Preto Atitude, Cinza Granito, o Toyota Prius tem 4.540 mm de comprimento, 1.760 mm de largura, 1.490 de altura. Sua cabine tem 2.210 mm de comprimento e 1.490mm de largura. E seu porta-malas comporta 412 litros.

Neste link https://youtu.be/PaosWb4a9Jc você confere um vídeo com a avaliação do veículo.