Em Manaus, comitiva da Embratur visita o Teatro Amazonas

Manaus – Uma comitiva liderada pelo diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Gilson Machado Neto, visitou o Teatro Amazonas (avenida Eduardo Ribeiro, Centro), na manhã desta sexta-feira (18/09). Os filhos do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, acompanhados de suas esposas, também visitaram o patrimônio histórico.

O grupo, que foi recebido pelo secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, seguiu o roteiro do espaço, visitando, primeiro, o salão de espetáculos, e, em seguida, o Salão Nobre, a varanda do Teatro, a maquete de Lego do patrimônio e também acompanhou um ensaio da Amazonas Filarmônica no palco, com regência do maestro Marcelo de Jesus.

Ao fim da visita, a comitiva assinou o livro de registros do Teatro Amazonas. O grupo seguiu para o Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, onde ocorreu o lançamento do programa de retomada da atividade turística no Amazonas, lançado pelo governador Wilson Lima.