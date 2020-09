FCecon realiza mutirão de colonoscopia como parte da programação do Setembro Verde

Amazonas – A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) realiza entre os dias 22 e 25 de setembro o II Mutirão de Colonoscopia. A ação faz parte da programação do Setembro Verde, campanha de prevenção ao câncer colorretal, doença que tem cura, desde que descoberta na fase inicial.

O mutirão de colonoscopia deve beneficiar 40 pacientes da Fundação, que terão seus exames antecipados, segundo o chefe do serviço de Endoscopia da FCecon, o cirurgião e endoscopista Thiago Paiva. Cerca de 15 profissionais, entre eles médicos endoscopistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e de engenharia clínica, vão se revezar, por turno, para realizar o procedimento na unidade.

“Por ser um hospital referência na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer, este mutirão engloba estes três quesitos. Primeiro, mostrando para os participantes e comunidade em geral a importância da realização do exame de colonoscopia de forma preventiva. Segundo, o diagnóstico, que, uma vez sendo realizado de forma precoce, pode curar o paciente. E terceiro que, uma vez diagnosticado, pode propor, de acordo com o estágio da doença, o melhor tipo de tratamento”, explica Thiago Paiva.