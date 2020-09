Governo do Amazonas lança ‘Passeio Cultural’ nas plataformas digitais

Amazonas – A partir desta sexta-feira (18/09), o público vai conferir tudo que está rolando no circuito que envolve exposições, espetáculos, museus e visitas turísticas com a estreia do quadro “Passeio Cultural”, iniciativa do Governo do Amazonas, no Instagram e Facebook da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, numa parceria com a Secretaria de Comunicação Social (Secom) e apresentação de Moacyr Massulo.

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, a proposta é apresentar dicas culturais alinhadas às ações da pasta, que, desde abril, período de pico da pandemia, tem investido em produtos para as plataformas digitais. Ele explica que, desta forma, é possível atender a diferentes públicos.

“É um conteúdo relevante que mistura atrações culturais e turísticas, permanentes ou temporárias”, destaca o titular da pasta. “A cada semana, vamos apresentar um tema para levar o público para dentro dos nossos espaços e contamos com o apoio do Governo na estrutura, para elevar ainda mais a qualidade”.