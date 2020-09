Patrícia Lopes e Anderson Leal são confirmados para a Prefeitura de Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo – O Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) reuniu centenas de pessoas na noite da terça-feira (15) para receber a Convenção Partidária da coligação “Mudança para o nosso município crescer”, que oficializou o nome de Patrícia Lopes e Anderson Leal para os cargos de Prefeita e Vice-prefeito do município de Presidente Figueiredo. A chapa é composta pelos partidos Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Podemos, Cidadania, Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e Partido dos Trabalhadores (PT), que nas eleições 2020 lança 70 candidatos a vereadores.

Além da diretoria municipal do partido e dos pré-candidatos a vereadores, autoridades prestigiaram o evento. O deputado Dermilson Chagas representou o Podemos, Miguel Bianco falou em nome do MDB, como presidente do partido, Joana D’arc (PL), além do apoio dado a candidatura, também representou o deputado federal Marcelo Ramos (PL). Gedeão Amorim (MDB), Sinézio Campos (PT) e Vicente Lopes também falaram em apoio à dupla Anderson e Patrícia. Josué Neto (PRTB) e Cabo Maciel (PL) não estiveram presencialmente, mas enviaram um vídeo em apoio à candidatura.

Patrícia Lopes (MDB) é enfermeira, nasceu no Ceará, foi alfabetizada no Sertão de Pernambuco e está no seu terceiro mandato como vereadora, já Anderson Leal (Podemos) é técnico de enfermagem, educador físico e ocupa pela segunda vez a cadeira na Câmara de Vereadores de Presidente Figueiredo. Em seus discursos, ambos falaram da paixão pelo município e por terem construído suas famílias ali. Lopes apontou que jamais imaginaria ver a pobreza de sua infância em uma cidade tão rica, no Amazonas. “Dou um passo a frente na minha vida pública, apresentando meu nome ao cargo de prefeita do município de Presidente Figueiredo para que eu possa colocar em prática aquilo que eu acredito que efetivamente mudará a vida das pessoas”, afirmou.

Para ela Presidente Figueiredo precisa de mudança para valorizar o turismo, melhorar o escoamento agrícola e fazer com que as pessoas tenham saúde e educação lá mesmo, sem precisar se dirigir até Manaus para isso. Patrícia segue preferida na disputa e o clamor por mudança foi visto durante a convenção, com a participação ativa da população figueiredense.