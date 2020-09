Sistema prisional recebe visita dos cônsules da Colômbia e Japão

Manaus – O sistema prisional recebeu nesta sexta-feira (18/09) a visita de representantes dos Consulados da Colômbia e Japão. O secretário-executivo adjunto da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), coronel André Luiz Barros Gioia, acompanhou a comitiva e mostrou as atividades laborais realizadas pelos reeducandos do programa de ressocialização “Trabalhando a Liberdade”.

Entre os representantes do Japão, estavam o cônsul-geral adjunto do Japão, Takahiro Iwato; o vice-cônsul, Tomofumi Soma; e a assessora do Setor de Política, Economia e Cooperação, Takako Shima. Pela Colômbia, o cônsul José Gilberto Florez.

O objetivo da visita, segundo o secretário-executivo adjunto da Seap, foi conhecer de perto o funcionamento do trabalho carcerário desenvolvido nas unidades prisionais da capital. “A ideia é implantar projetos a partir de uma parceria com os consulados para a aquisição de materiais permanentes dentro do sistema prisional”, afirmou Gioia. Entre as propostas do órgão, está a criação de uma oficina metalúrgica.

A comitiva conheceu as instalações da Penitenciária Feminina de Manaus (PFM), considerada a primeira unidade prisional feminina do Brasil a ter 100% das internas envolvidas em projetos de remição de pena. Lá, o grupo conheceu a oficina de costura, o salão de beleza, a padaria e a horta.

Eles também visitaram a colônia agrícola do Centro de Detenção Provisório Masculino 2 (CDPM 2), onde os internos realizam diversos trabalhos na horta, olaria, criação de suínos, movelaria e outros.

Artesanato – Durante a visita, os cônsules da Colômbia e Japão foram presenteados com dois quadros pintados por um ex-interno.