Wilson Lima lança programa “Amazone-se” ao lado de autoridades federais

Manaus – O governador Wilson Lima lançou, nesta sexta-feira (18/09), o programa “Amazone-se”, para estimular a retomada da atividade turística no estado. Na ocasião, foi anunciada a abertura da Temporada de Pesca Esportiva da Calha do Rio Negro, que gera uma receita estimada de mais de R$ 80 milhões para o Estado, segundo a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur).

O evento aconteceu no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques e contou com a presença dos senadores Flávio Bolsonaro e Omar Aziz, dos deputados federais Eduardo Bolsonaro e Silas Câmara, do presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Gilson Machado Neto, e do secretário nacional de Pesca, Jorge Seif Júnior, além da presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros.

“Desde o dia 1º de junho que o Estado do Amazonas está fazendo um trabalho de retomada das atividades econômicas, e nós estamos abrindo gradualmente. Hoje nós damos mais um passo importante, que é a retomada das atividades turísticas, de forma responsável e seguindo todos os protocolos sanitários. Ontem, os primeiros turistas da pesca esportiva começaram a chegar, e aí a gente vai implementando gradualmente uma série de outras ações”, afirmou o governador, ressaltando a importância da parceria com o Governo Federal.

“Nós estamos recebendo aqui o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, estamos recebendo também o presidente da Embratur, o secretário de Pesca do Governo Federal, todos eles para acompanhar esse momento e demonstrando aqui o alinhamento que o Governo do Estado do Amazonas tem com o Governo Federal, entendendo que a gente precisa olhar para frente e, o mais rápido possível, de forma segura, retomar as atividades econômicas”, pontuou Wilson Lima.

O turismo foi um dos setores mais prejudicados em todo o mundo por conta da pandemia da Covid-19. Segundo a pesquisa “Ambiente de Negócios do Turismo no Amazonas”, realizada pela Amazonastur, 86,32% das empresas do mercado turístico do estado tiveram diminuição de faturamento em razão da pandemia e 86,32% registraram redução do número de clientes.

Diante disso, o Governo do Amazonas começa a adotar medidas para estimular a recuperação do segmento, em parceria com a Embratur e o trade local. Entre as ações estão o ordenamento do setor, apoio ao empresariado e investimentos em promoção do destino Amazonas.