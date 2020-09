Amazonas tem avaliação favorável da OPAS no enfrentamento à Covid-19

Amazonas – O Encontro de Avaliação das Ações de Enfrentamento e Resposta à Pandemia de Covid-19 no Amazonas encerrou, nesta sexta-feira (18/09), com troca de experiências entre o Governo do Amazonas e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) sobre as soluções de combate ao novo coronavírus adotadas pelo estado.

O Amazonas é o quarto estado do país a receber a missão de avaliação da OPAS, braço da Organização Mundial da Saúde (OMS) nas américas. O evento ocorreu, de segunda-feira (14/09) a esta sexta-feira (18/09), no Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), na zona centro-oeste de Manaus.

A programação incluiu visitas da equipe da OPAS aos municípios de Manacapuru e Parintins, além de exposições de planos de contingências de Presidente Figueiredo, Careiro Castanho e Itacoatiara, sobre as ações desenvolvidas no contexto da pandemia

A comitiva de avaliadores contou com 20 observadores que analisaram as soluções adotadas pelo Governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), nas ações de vigilância em saúde, assistência à saúde, comunicação e coordenação de resposta à pandemia.

De acordo com a diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, foram apresentadas as estratégias do estado, mas também dos municípios do Amazonas para conter o novo coronavírus. “Tivemos uma avaliação favorável e os observadores externos puderam observar de perto o nosso processo de trabalho para conter a pior situação de saúde pública já enfrentada pelo mundo nos últimos anos”, disse.

A coordenadora de Vigilância, Preparação e Resposta a Emergências e Desastres da OPAS e da OMS no Brasil, Maria Almiron, apontou que a comitiva identificou estratégias positivas tomadas no enfrentamento da Covid-19 no estado. “Ressaltamos a ampliação de capacidade de testagem e de leitos hospitalares, além do rápido transporte de pacientes e o trabalho da FVS-AM com o uso de tecnologias de ponta para fazer análises. São muitos os aprendizados que a nossa equipe observou”, destacou.