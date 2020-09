Em Manaus, PMs participam de festa de aniversário de menino que sonha ser policial

MANAUS – José Miranda, de 6 anos, o Soldado PM Neto, como gosta de ser chamado, na noite de sábado (19/9) comemorou em grande estilo seu 6° aniversário.

A festa foi realizada no conjunto Versalles II, Planalto, onde garoto que ama a Polícia Militar, principalmente as equipes que compõem a Rede de Vizinhos Protegidos, que estão sempre nas proximidades, fez questão de convidá-los para fazerem parte do seu momento especial.

A 17a Cicom, foi prestigiar sua festinha levando mais alegria e felicidade, não apenas para o “Sd Neto” mas também para os próprios policiais militares, que ficaram gratos e honrados por poderem contribuir com a presença retribuindo o carinho recebido pelo menino, família e amigos.

A Polícia Militar deseja que esse menino especial tenha muitas alegrias e realizações ao longo da sua vida aguardando que ele possa realizar o seu sonho de ingressar nas fileiras da Instituição como “Sd Neto”.