Wilson inaugura abatedouro de bovídeos em Matupi

MANAUS – O governador Wilson Lima inaugurou, neste sábado (19/09), o abatedouro Frigorífico Manaós Comércio de Carnes e Cereais Ltda – “Frigonosso”, localizado no Distrito de Santo Antônio do Matupi, em Manicoré (a 884 quilômetros de Manaus). O abatedouro terá a capacidade de abater, diariamente, 300 cabeças de gado, e gerar inicialmente 80 empregos diretos.

Na ocasião, foi concedido o selo de qualidade e inspeção com o Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ao frigorífico. O selo foi concedido pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).

Os produtos fabricados no frigorifico serão carne resfriada e congelada de bovino com osso, carne industrial e miúdos congelados. O governador Wilson Lima enfatizou a importância dos investimentos do governo estadual para o fomento da economia no sul do Amazonas.

“O sul do Amazonas tem um potencial muito grande para o desenvolvimento do agronegócio. Temos acompanhado ao longo deste ano a colheita de grãos superior a do ano passado, e também uma atividade pecuária significativa com a vinda de empresários e investidores, levando em consideração o rebanho que temos aqui e a condições que o nosso estado tem criado para que esses investimentos sejam feitos. São investimentos que têm vindo porque esses empresários acreditam no apoio que estamos dando, e vim como forma de agradecimento pelo apoio na geração de emprego e renda”, destacou o governador.

O SIE é necessário para que os que os produtos de origem animal dos municípios do Amazonas possam ser comercializados dentro do Estado, com garantia sanitária, resguardando a saúde pública e a qualidade sustentável de forma responsável, minimizando os impactos ambientais e tornando também esse um produto viável economicamente para o consumidor.